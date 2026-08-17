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НовостиВ мире17 августа 2026 21:23

В Сенате США решили заблокировать Трампу право наносить удары по Оману

Демократ Кейн внесет резолюцию против атаки США на Оман
Мария ПАНЮТИНА
В Сенате США решили заблокировать Трампу нанесение ударов по Оману

В Сенате США решили заблокировать Трампу нанесение ударов по Оману

Фото: REUTERS.

Американский сенатор-демократ Тим Кейн заявил о намерении внести резолюцию о военных полномочиях, которая запретит президенту США Дональду Трампу проводить военные операции против Омана.

Инициатива связана с заявлениями Трампа о нанесении ударов по Оману, если страна "встанет на пути США" в вопросе контроля над Ормузским проливом.

"Я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, как только мы вернемся с августовских каникул", - отметил политик..

Кейн выразил надежду заручиться поддержкой республиканцев. По его мнению, расходование боеприпасов США на возможную военную операцию против султаната будет выгодно геополитическим соперникам американцев.

Ранее Трамп сообщил о якобы заметном продвижении в переговорах с Ираном относительно Ормузского пролива. Президент отметил, что обсуждения между Тегераном и Оманом "идут успешно". Он добавил, что США держат ситуацию под контролем.