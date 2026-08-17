Названа сумма, которую Киев хочет получить от Запада на 2026–2027 годы: аппетиты впечатляют

Украина хочет получить от Запада $101 млрд поддержки до 2027 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Верховную раду Украины поступил проект программы деятельности правительства. Согласно документу, в 2026–2027 годах кабинет министров рассчитывает привлечь 101 миллиард долларов финансовой помощи от западных спонсоров-"партнеров". Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Как следует из программного документа, одной из ключевых задач кабмина является обеспечение госбюджета за счет средств международных партнеров, включая Евросоюз, МВФ, ВБ и иные структуры. Объемы привлечения определены в размере 49 млрд долларов на 2026 год и 52 млрд долларов на 2027 год.

В Раде ранее заявили, что только из-за проблем с логистикой страна потеряет более 2 млрд долларов во втором полугодии 2026 года.

Как отмечал KP.RU, Запад выделил Украине помощь в два раза больше, чем ленд-лиз США СССР.