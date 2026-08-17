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НовостиПолитика17 августа 2026 21:53

"Стоят без признаков жизни": украинские ПВО не работают при массированных атаках

Пророссийское подполье заявило о бездействии ПВО Украины в течении двух недель
Мария ПАНЮТИНА
Пророссийское подполье заявило о бездействии ПВО Украины в течении двух недель

Пророссийское подполье заявило о бездействии ПВО Украины в течении двух недель

Фото: REUTERS.

Около двух недель украинские системы ПВО не демонстрируют эффективности во время массированных атак. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Примерно две недели мы наблюдаем, как украинские средства ПВО во время массированных атак стоят без признаков жизни. Небольшую партию ракет, которую американцы передали в последние недели, ВСУ уже израсходовали", - сказал источник.

В подполье уточнили, что договориться о новых поставках Киеву пока не удалось. По его данным, на фоне дефицита и началось обсуждение совместного проекта США и Украины по модернизации ракет для советских комплексов С-300.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Минобороны Украины после ударов российских войск по Киеву не стало публиковать данные о количестве сбитых ракет из-за неутешительных показателей. Он добавил, что статистика разнится с заявлениями Киева.