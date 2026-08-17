Конгресс США завалили законами, написанными нейросетью: юристы схватились за головы

Politico: в Конгрессе США жалуются на ошибки в законопроектах, созданных ИИ Фото: REUTERS.

Проблема использования ИИ дошла до американского парламента. Юристы Конгресса фиксируют массу законопроектов, подготовленных нейросетями. И буквально хватаются за головы. Отмечается, что качество этих документов оставляет желать лучшего. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Так, ИИ-законопроекты «страдают» от неверных ссылок на нормы, ошибок в терминах и определениях. Как сообщает издание, это грозит затягиванием принятия законов и судебными исками.

«Юристы Конгресса с трудом справляются с законодательными предложениями, сгенерированными с использованием инструментов искусственного интеллекта, многие из которых изобилуют ошибками и небрежным языком», — говорится в материале.

Как отмечается, все больше госструктур прибегают к использованию ИИ при составлении законопроектов. Издание подчеркивает, что юристам приходится тратить гораздо больше времени на проверку инициатив, поскольку нейросети способны моментально создавать большие объемы текста.

В свою очередь Белый дом накануне заявил о подготовке мер против угрозы биологического оружия с использованием ИИ.