Кушнер назвал условие для заключения соглашения между США и Ираном Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп готов заключить соглашение с Ираном при условии отказа Тегерана от возможности разработки ядерного оружия. Об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

"Если Иран готов завершить сделку, которую они обсуждали с нами, и отказаться от возможности создавать ядерное оружие, то, очевидно, он [Трамп] готов заключить соглашение", - сказал бизнесмен в интервью Fox News.

Кушнер добавил, что в настоящее время Тегеран не демонстрирует заинтересованности в выполнении требований, которые могли бы устроить Вашингтон.

Ранее страны Персидского залива выразили недовольство политикой США в отношении Ирана. Союзники Вашингтона сомневаются, что американская администрация способна добиться дипломатического завершения конфликта на Ближнем Востоке.