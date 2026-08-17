Минпросвещения определило дневную нагрузку на школьников в один день

Минпросвещения: в один день нельзя проводить больше семи уроков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предельная учебная нагрузка на школьников различается в зависимости от класса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения.

Так, нагрузка на первоклассников меняется в течение первого полугодия: в начале осени — не более трех уроков в день, с ноября допустимый лимит повышается до четырех.

В указанные периоды продолжительность каждого урока составляет 35 минут. С января по май время занятий увеличивают до 40 минут. Также допускается проведение пяти уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры.

Для остальных классов максимальная ежедневная нагрузка установлена в следующих объемах: во 2–4 классах не более пяти уроков (с возможностью шестого занятия один раз в неделю вместе с физкультурой), в 5–6 классах — до шести уроков, в 7–11 классах — до семи.

Ранее в ведомстве сообщили, что занятия у первоклашек не должны длиться дольше 35 минут.