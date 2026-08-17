Прокуратура сочла приговор Лерчек слишком мягким: подана апелляция

Прокуратура просит ужесточить приговор Лерчек по делу о валютных операциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Представители гособвинения подали апелляцию на приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Прокуратура просит ужесточить наказание. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

"Гособвинение не согласно с назначенным Чекалиной наказанием, считает его чрезмерно мягким, просит Мосгорсуд изменить окончательное решение и назначить осужденной 6 лет колонии условно", - сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что прокуратура просит убрать из приговора Лерчек запрет на занятие определенной деятельностью по статье 47 УК РФ и заменить его пятилетним ограничением на администрирование интернет-ресурсов в рамках условного осуждения.

Ранее KP.RU сообщал, что Чекалина подала апелляцию на приговор по делу о незаконных валютных операциях. По решению суда, она получила условный срок, штраф и запрет на администрирование интернет-сайтов. В своей жалобе Лерчек попросила суд полностью оправдать ее.