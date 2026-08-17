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НовостиОбщество17 августа 2026 23:51

Минпросвещения назвало сроки нового учебного года для российских школьников

Минпросвещения: школы завершат учебный год не раньше 26 мая 2027 года
Мария ПАНЮТИНА
Школы завершат учебный год не раньше 26 мая 2027 года

Школы завершат учебный год не раньше 26 мая 2027 года

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и продлится как минимум до 26 мая 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей", - цитирует ведомство РИА Новости.

Министерство отметило, что образовательные учреждения сами утверждают календарный учебный график на основе федеральных рекомендаций. При этом школы могут учитывать региональные особенности, культурные традиции и запланированные мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что подготовка ребенка к школе в 2026 году в среднем обойдется российским семьям примерно в 17-19 тысяч рублей. Эксперт Евгения Траутман уточнила, что самой затратной частью расходов стала школьная форма. Дешевле всего собрать ребенка можно в Калмыкии.