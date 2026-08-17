Минпросвещения назвало сроки нового учебного года для российских школьников

Школы завершат учебный год не раньше 26 мая 2027 года Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и продлится как минимум до 26 мая 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей", - цитирует ведомство РИА Новости.

Министерство отметило, что образовательные учреждения сами утверждают календарный учебный график на основе федеральных рекомендаций. При этом школы могут учитывать региональные особенности, культурные традиции и запланированные мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что подготовка ребенка к школе в 2026 году в среднем обойдется российским семьям примерно в 17-19 тысяч рублей. Эксперт Евгения Траутман уточнила, что самой затратной частью расходов стала школьная форма. Дешевле всего собрать ребенка можно в Калмыкии.