Военкор Брайар: на Украине ликвидирован каждый четвёртый наёмник Фото: REUTERS.

Уровень потерь среди иностранных наемников из состава ВСУ превышает 25% от их общей численности. Об этом рассказал ТАСС французский историк и военный корреспондент Лоран Брайар. Сейчас журналист работает в Донбассе.

«Процент — на уровне 26,36 или 26,40% потерь, это довольно высокий показатель. То есть один из четырех [наемников] никогда не вернется», — сказал военкор.

Брайар также сообщил, что с 2014 года общая численность иностранных наемников в составе ВСУ может достигать 25 тыс. человек из 107 стран. По его словам, в начале конфликта в Донбассе их было лишь несколько сотен, однако впоследствии количество значительно выросло.

По словам французского военкора, с 2014 года Киев привлек более 100 различных идеологических и специализированных подразделений, в которых участвовали иностранные наемники, неонацисты и бывшие осужденные.