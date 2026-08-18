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НовостиПолитика18 августа 2026 0:01

Во Франции назвали реальные цифры потерь наёмников в ВСУ

Военкор Брайар: на Украине ликвидирован каждый четвёртый наёмник
Анна ПЕТРОВА
Военкор Брайар: на Украине ликвидирован каждый четвёртый наёмник

Военкор Брайар: на Украине ликвидирован каждый четвёртый наёмник

Фото: REUTERS.

Уровень потерь среди иностранных наемников из состава ВСУ превышает 25% от их общей численности. Об этом рассказал ТАСС французский историк и военный корреспондент Лоран Брайар. Сейчас журналист работает в Донбассе.

«Процент — на уровне 26,36 или 26,40% потерь, это довольно высокий показатель. То есть один из четырех [наемников] никогда не вернется», — сказал военкор.

Брайар также сообщил, что с 2014 года общая численность иностранных наемников в составе ВСУ может достигать 25 тыс. человек из 107 стран. По его словам, в начале конфликта в Донбассе их было лишь несколько сотен, однако впоследствии количество значительно выросло.

По словам французского военкора, с 2014 года Киев привлек более 100 различных идеологических и специализированных подразделений, в которых участвовали иностранные наемники, неонацисты и бывшие осужденные.