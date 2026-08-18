Аналитик Джонсон: экономическая база Украины разрушена Фото: REUTERS.

Украина столкнулась с серьезными экономическими проблемами и не сможет избежать поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

"Экономическая база Украины сейчас просто уничтожена. <...> Основная часть ее сельскохозяйственных земель, минеральных богатств и промышленного потенциала находится к востоку от реки Днепр и переходит под контроль России. Так что это разрушенное государство", - сказал эксперт.

Джонсон считает, что системы противовоздушной обороны не смогут предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации для Киева. По его словам, Россия обладает возможностями для преодоления любых систем ПВО, которые Украина может развернуть.

Ранее KP.RU сообщал, что армия России наносит удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. В Минобороны уточнили, что в порту "Одесса" уничтожен патрульный катер типа "Тарантул", а в порту "Измаил" - причальный терминал.