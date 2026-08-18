Собянин: до 63 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили еще 40 дронов на подлете к столице.

«40 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере «Макс».

Всего с начала текущих суток, на момент 03:32 по мск, на подлете к Москве было уничтожено 63 беспилотника. Первые шесть БПЛА на подлете к столице были ликвидированы около 02:28 по мск. Кроме этого, в ночь на 17 августа средствами противовоздушной обороны были сбиты 205 дронов ВСУ над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, а также Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.