Суд насчитал Лерчек штраф, сложив ее доходы за 6 лет

Назначенный Лерчек штраф в 763,5 млн руб равен сумме её доходов за 6 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд назначил блогеру Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) штраф в размере 763,5 млн рублей. Сумма была получена путем сложения ее официальных доходов за период с 2017 по 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Чекалина, ее бывший супруг Артем, а также их экс-деловой партнер Роман Вишняк перевели на счета нерезидентов в ОАЭ около 251 млн рублей. Вишняк заключил соглашение со следствием, полностью признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. В конце января суд приговорил его к 2,5 годам колонии.

Напомним, что в феврале Чекалина родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки из роддома она попала в реанимацию онкологического отделения.

Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной и дал ей 5 лет лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф в размере почти 800 млн рублей.

В свою очередь прокуратура обжаловала приговор блогеру Чекалиной в апелляционном порядке, потребовав ужесточить назначенное судом наказание.