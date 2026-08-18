Госдолг Украины после Майдана вырос более чем в 16 раз Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Государственный долг Украины после протестов на Майдане и государственного переворота в конце 2013 года увеличился более чем в 16 раз. Об этом стало известно из данных украинского Министерства финансов.

Согласно информации ведомства, в декабре 2013 года объем государственных заимствований Украины составлял 584,79 млрд гривен. К июню 2026 года этот показатель достиг 9,49 трлн гривен, что в 16,2 раза больше.

В Минфине Украины уточнили, что по состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг страны составил 9490,8 млрд гривен, что эквивалентно 211,6 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что до конца 2026 года Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 1,5 млрд долларов в счет погашения текущих долгов. В июне Киев выплатил кредиторам 441,2 млн долларов. Это стало крупнейшим объемом платежей за весь 2026 год.