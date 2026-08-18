Снимал авто с символикой СВО и отправлял ВСУ: суд вынес приговор россиянину по делу о госизмене

Водитель из Мурома получил 16 лет тюрьмы за госизмену Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй Западный окружной военный суд во Владимире вынес приговор 44-летнему Сергею Локтеву, водителю-экспедитору из Мурома. Мужчину признали виновным в госизмене и участии в террористической организации и назначили наказание в виде 16 лет колонии. Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

«Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ», — говорится в сообщении в «Максе».

Как стало известно, с июня 2022 года по май 2023 года Локтев сделал фотографии как минимум 41 автомобиля. На них были видны: регистрационные номера, которые помогали установить владельцев, а также символика в поддержку СВО — «Z» и «V». Эти снимки он затем отправлял в определенные каналы, работающие в интересах Вооруженных сил Украины.

Установлено, что с сентября 2021 года Локтев присоединился к терорганизации «Артподготовка»*. В апреле 2023 года он подал заявку на вступление, а 9 апреля получил в Telegram так называемый «партийный билет», который подтверждал его «членство» в запрещенной организации.

Локтева задержали 4 апреля 2024 года. Свою вину он признал частично. Отправку фотографий осужденный объяснял необходимостью сбора данных для анализа и статистики. На данный момент он утверждает, что полностью поддерживает СВО.

Суд назначил Локтеву наказание по совокупности преступлений: 15 лет лишения свободы, штраф в сумме 300 тыс. рублей, а также ограничение свободы на год. Окончательный срок определен в 16 лет с учетом частичного присоединения неотбытого наказания по приговору от 13 ноября 2024 года. Отбывание наказания начнется с трех лет тюремного заключения, после чего осужденный будет направлен в исправительную колонию строгого режима.

Локтеву также на два года запретили управлять интернет-ресурсами. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новороссийске 33-летнего мужчину осудили на 18 лет колонии строгого режима за госизмену. Суд установил, что мужчина, имевший доступ к сведениям, полученным за время военной службы в городе, в мае 2023 года вступил в открытый чат в мессенджере, где оказывал содействие представителям ВСУ.

* — Движение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.