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НовостиОбщество18 августа 2026 2:06

Снимал авто с символикой СВО и отправлял ВСУ: суд вынес приговор россиянину по делу о госизмене

Водитель из Мурома получил 16 лет тюрьмы за госизмену
Анна ПЕТРОВА
Водитель из Мурома получил 16 лет тюрьмы за госизмену

Водитель из Мурома получил 16 лет тюрьмы за госизмену

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй Западный окружной военный суд во Владимире вынес приговор 44-летнему Сергею Локтеву, водителю-экспедитору из Мурома. Мужчину признали виновным в госизмене и участии в террористической организации и назначили наказание в виде 16 лет колонии. Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

«Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ», — говорится в сообщении в «Максе».

Как стало известно, с июня 2022 года по май 2023 года Локтев сделал фотографии как минимум 41 автомобиля. На них были видны: регистрационные номера, которые помогали установить владельцев, а также символика в поддержку СВО — «Z» и «V». Эти снимки он затем отправлял в определенные каналы, работающие в интересах Вооруженных сил Украины.

Установлено, что с сентября 2021 года Локтев присоединился к терорганизации «Артподготовка»*. В апреле 2023 года он подал заявку на вступление, а 9 апреля получил в Telegram так называемый «партийный билет», который подтверждал его «членство» в запрещенной организации.

Локтева задержали 4 апреля 2024 года. Свою вину он признал частично. Отправку фотографий осужденный объяснял необходимостью сбора данных для анализа и статистики. На данный момент он утверждает, что полностью поддерживает СВО.

Суд назначил Локтеву наказание по совокупности преступлений: 15 лет лишения свободы, штраф в сумме 300 тыс. рублей, а также ограничение свободы на год. Окончательный срок определен в 16 лет с учетом частичного присоединения неотбытого наказания по приговору от 13 ноября 2024 года. Отбывание наказания начнется с трех лет тюремного заключения, после чего осужденный будет направлен в исправительную колонию строгого режима.

Локтеву также на два года запретили управлять интернет-ресурсами. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новороссийске 33-летнего мужчину осудили на 18 лет колонии строгого режима за госизмену. Суд установил, что мужчина, имевший доступ к сведениям, полученным за время военной службы в городе, в мае 2023 года вступил в открытый чат в мессенджере, где оказывал содействие представителям ВСУ.

* — Движение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.