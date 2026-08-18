Ученые назвали причину многочасовых обрушений на вулкане Ключевском

На Камчатке подтвердили обрушение стенки Ключевского вулкана в желоб Фото: REUTERS.

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН подтвердили, что причиной многочасовых обрушений пирокластического материала на вулкане Ключевском стало разрушение части стенки кратера.

"Предположение, что часть стенки кратера вулкана обрушилась в Апахончичский желоб и это спровоцировало многочасовые обрушения пирокластики с бортов желоба, подтвердилось", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным ученых, за ночь вулкан восстановил образовавшийся пролом. Он был заполнен лавой. После этого активность Ключевского вернулась к обычному эксплозивному характеру. В настоящее время над кратером наблюдается парогазовый шлейф.

Ранее KP.RU сообщал, что у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 303 км к северо-востоку от Курильска. Очаг подземных толчков залегал на глубине 91 км. Информации о разрушениях не поступало.