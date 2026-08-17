Вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 303 км к северо-востоку от Курильска, а очаг залегал на глубине 91 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Днем ранее вблизи Тихого океана у берегов Камчатки также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4.

Тем временем на Камчатке «проснулся» самый высокий активный вулкан на территории Евразии — Ключевская сопка. Над вулканом накануне заметили свечение, подтверждающее начало извержения.

Сейсмолог Андрей Корженков в беседе с KP.RU рассказал, как разница в магнитуде влияет на последствия землетрясений. Эксперт пояснил, что подземные толчки магнитудой 8 и 0 — существенно отличаются друг от друга.