Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ в ночь на 18 августа

Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года Фото: REUTERS.

Попытка атаки украинских дронов на Москву и область в ночь на 18 августа стала самой масштабной за последние два года. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

По информации градоначальника, с вечера понедельника до 05:00 в сторону Москвы и региона направлялись 620 беспилотников. Из них 180 дронов были уничтожены в столичном регионе.

Предыдущая крупнейшая атака была зафиксирована в ночь на 16 августа. Тогда к Москве направлялись 600 беспилотников, из которых 201 был сбит в Московской области и столице.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате вражеской атаки на Московскую область погиб 83-летний мужчина. Украинский дрон упал на территорию частного дома в Раменском. В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузовика.