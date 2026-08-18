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НовостиПолитика18 августа 2026 3:00

Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ в ночь на 18 августа

ТАСС: попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
Мария ПАНЮТИНА
Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года

Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года

Фото: REUTERS.

Попытка атаки украинских дронов на Москву и область в ночь на 18 августа стала самой масштабной за последние два года. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

По информации градоначальника, с вечера понедельника до 05:00 в сторону Москвы и региона направлялись 620 беспилотников. Из них 180 дронов были уничтожены в столичном регионе.

Предыдущая крупнейшая атака была зафиксирована в ночь на 16 августа. Тогда к Москве направлялись 600 беспилотников, из которых 201 был сбит в Московской области и столице.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате вражеской атаки на Московскую область погиб 83-летний мужчина. Украинский дрон упал на территорию частного дома в Раменском. В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузовика.