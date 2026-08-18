В России рассказали о планах на ВЭФ-2026

Кобяков: на ВЭФ планируется подписать соглашений на 6,5 трлн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ) ожидается подписание 380 соглашений в области энергетики, транспорта, промышленного производства и научных исследований. Суммарная стоимость этих документов оценивается в 6,5 трлн рублей. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Недавно президенту России было доложено о том, что на предстоящем ВЭФ планируется подписание 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей», — рассказал он для РИА Новости.

По его словам, документы затронут традиционные для ВЭФ темы: развитие Дальнего Востока, энергетика, логистика, промышленность, наука и смежные сферы.

Итоговые данные по соглашениям обнародуют по окончании ВЭФ, уточнил он.

Напомним, что ВЭФ-2026 пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Накануне список стран-участниц ВЭФ пополнился Китаем, Индией, ОАЭ и Японией.