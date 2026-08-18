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НовостиПолитика18 августа 2026 3:32

В США уличили Украину в использовании данных против России до начала СВО

NYT: Украина использовала спутниковые снимки против России до 2022 года
Анна ПЕТРОВА
NYT: Украина использовала спутниковые снимки против России до 2022 года

NYT: Украина использовала спутниковые снимки против России до 2022 года

Фото: REUTERS.

Украина еще до начала спецоперации в 2022 году могла использовать спутниковые снимки, полученные от других государств и коммерческих структур, в целях борьбы против России. Об этом сообщает газета New York Times.

«Украинцы использовали спутниковые снимки, предоставленные союзными правительствами и коммерческими предприятиями, для борьбы против России даже до... 2022 года. Но до недавнего времени это был дефицитный ресурс», — говорится в материале.

Например, по данным издания, компания Maxar Technologies в марте 2025 года могла предоставить для Украины доступ к своим спутниковым снимкам, однако спустя несколько дней СМИ сообщили о его восстановлении.

По данным газеты, за последний год доступ Киева к спутниковым снимкам якобы существенно расширился. Этому могло способствовать содействие американского правительства и активность коммерческих структур.

Ранее KP.RU писал о поставках Турции БТР и дронов для Киева с начала спецоперации.