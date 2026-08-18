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НовостиПолитика18 августа 2026 3:36

Воробьев: При падении дрона на дом в Раменском пострадал ребёнок 10-ти лет

Губернатор Воробьев сообщил о последствиях массированной атаки с воздуха на Московский регион ночью 18 августа
Анна ПЕТРОВА
Воробьев: При падении дрона на дом в Раменском пострадал ребёнок 10 лет

Воробьев: При падении дрона на дом в Раменском пострадал ребёнок 10 лет

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городском округе Раменское в Подмосковье в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный дом повреждения получил ребенок в возрасте 10 лет. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Как уточняется, 10-летняя девочка получила осколочное ранение кисти, после чего была госпитализирована. Ребенок находится под наблюдением врачей.

«Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», — написал Воробьев в «Максе».

Воробьев уточнил, что самые серьезные последствия отмечены в Павлово-Посадском округе.

В Коломне от падения обломков беспилотника загорелся павильон у ТЦ «Глобус», добавил губернатор. Также пострадали ЗАГС, магазин и окна жилого дома на Советской площади. Подробнее об атаке БПЛА ВСУ на Московский регион утром 18 августа — читайте здесь.