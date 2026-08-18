ВСУ атаковали Подмосковье: пострадали люди, загорелись жилые дома

В Подмосковье при атаке ВСУ повреждены ЗАГС и жилые дома Фото: Ольга ЮШКОВА.

В беспилотной атаки киевского режима в нескольких округах Московской области повреждены жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Чиновник уточнил, что в Богородском округе медицинская помощь потребовалась женщине, а в Коломне был ранен 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. По данным губернатора, в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. Также произошло возгорание кровли многоквартирного дома, жителей эвакуировали, пострадавших нет.

Воробьев добавил, что в Богородском округе повреждены два частных дома в СНТ "Альбатрос". Пожар произошел в гостевом доме в Ногинске. В Коломне повреждения получили здание ЗАГСа, магазин и окна жилого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ ударили дронами и ракетами по Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что при атаках противника погибли пять мирных жителей, еще один пострадал.