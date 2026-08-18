Семиклассник устроил стрельбу в школе и вел прямую трансляцию: погибли двое, в том числе преступник

Два человека погибли при стрельбе в школе на Филиппинах Фото: REUTERS.

Два человека погибли в результате стрельбы в школе при Университете Атенео де Замбоанга на Филиппинах. Об этом сообщает ABS-CBN News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, один из учеников вел прямую трансляцию во время трагедии. На опубликованных кадрах видно, как семиклассник открыл огонь по учащимся.

Правоохранители уточнили, что после нападения злоумышленник совершил самоубийство. Рядом с телом семиклассника лежало оружие. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки один человек погиб. Губернатор Энди Бешир уточнил, что пять человек пострадали. Среди раненых были 4-летний ребенок, 14-летний подросток и двое взрослых.