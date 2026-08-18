Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 августа 2026 3:40

Семиклассник устроил стрельбу в школе и вел прямую трансляцию: погибли двое, в том числе преступник

Два человека погибли при стрельбе в школе на Филиппинах
Мария ПАНЮТИНА
Два человека погибли при стрельбе в школе на Филиппинах

Два человека погибли при стрельбе в школе на Филиппинах

Фото: REUTERS.

Два человека погибли в результате стрельбы в школе при Университете Атенео де Замбоанга на Филиппинах. Об этом сообщает ABS-CBN News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, один из учеников вел прямую трансляцию во время трагедии. На опубликованных кадрах видно, как семиклассник открыл огонь по учащимся.

Правоохранители уточнили, что после нападения злоумышленник совершил самоубийство. Рядом с телом семиклассника лежало оружие. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки один человек погиб. Губернатор Энди Бешир уточнил, что пять человек пострадали. Среди раненых были 4-летний ребенок, 14-летний подросток и двое взрослых.