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НовостиПолитика18 августа 2026 3:44

БПЛА попал в склад Wildberries в «Атлант-парке» Подмосковья, пожар локализован

Воробьев сообщил о последствиях ударов вражеских БПЛА по Подмосковью
Анна ПЕТРОВА
БПЛА попал в склад Wildberries в «Атлант-парке» Подмосковья, пожар локализован

БПЛА попал в склад Wildberries в «Атлант-парке» Подмосковья, пожар локализован

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Богородском округе Подмосковья беспилотник попал в склад Wildberries в районе «Атлант-парка», возгорание локализовано. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он уточнил, что пострадавших, предварительно, нет.

«Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», — сообщил в «Максе» Воробьев. В компании Wildberries сообщили, что склад в Богородском, подвергшийся атаке беспилотника, был заблаговременно эвакуирован. При этом товары на складе не пострадали. По данным RWB, логистический комплекс Wildberries в Подмосковье был незначительно поврежден при атаке БПЛА.

Кроме этого, в Богородском округе также повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос». В Ногинске зафиксировано возгорание гостевого дома.