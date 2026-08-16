Число жертв удара ВСУ по Ростовской области выросло до пяти Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество погибших в результате ночного удара беспилотников по Ростовской области выросло до пяти человек. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава области уточнил, что спасатели обнаружили тела еще двух жертв. Слюсарь принес соболезнования семьям погибших и заверил, что им будет оказана необходимая поддержка.

В ночь на 16 августа регион подвергся массированной атаке. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 150 беспилотников и ракет в трех городах и девяти районах области. Ранее сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем.

Также минувшей ночью в результате атаки беспилотника по культурному учреждению в поселке Авдотьино в Донецке погиб мужчина 1960 года рождения. Из-за удара были повреждены остекление, фасад и придомовая территория здания.