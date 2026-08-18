Посол Беляев: Швеция задержала пять судов, в том числе с россиянами на борту

Швеция задержала пять судов, в том числе с россиянами на борту Фото: REUTERS.

Шведские власти с конца 2025 года задержали пять грузовых судов, в экипажи которых входили граждане России. Об этом заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

"С декабря 2025 года шведскими властями были задержаны в общей сложности пять судов, которые Стокгольм подозревал в обслуживании интересов внешней торговли России", - сказал дипломат.

Беляев отметил, что одним из задержанных был сухогруз "Адлер" под российским флагом. Судно вскоре освободили, поскольку оснований для его дальнейшего удержания не было ни по международному праву, ни по законодательству Швеции.

Дипломат уточнил, что в 2026 году Швеция задержала еще четыре судна, которые принадлежали иностранным компаниям. Посольство подключалось к ситуации для защиты граждан РФ, входивших в состав экипажей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на захваты российских торговых судов со стороны западных стран. Он подчеркнул, что Россия не оставит без реакции подобные действия, если они начнут реализовываться на практике.