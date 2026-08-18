С Эльбруса эвакуировали 14 туристов Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Эльбрусе спасатели нашли две группы туристов, которые не могли самостоятельно спуститься из-за непогоды. В результате поисково-спасательных работ были эвакуированы 14 альпинистов, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе пропали восемь туристов из Севастополя, включая 14-летнего подростка. Известно, что их маршрут был зарегистрирован. Группа не вышла на связь в установленное время. На поиски туристов выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Во время обследования южного склона спасатели обнаружили пропавшую группу, а также еще шестерых туристов из другой группы. Альпинистов эвакуировали на поляну Азау, от медицинской помощи они отказались.

В начале августа спасатели эвакуировали с Эльбруса 22-летнего альпиниста из Новосибирска, который получил травму ноги во время восхождения.