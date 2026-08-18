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Украинские военные и местные власти в Харькове несут букеты с траурными лентами родителям основателя "Азова"* Андрея Билецкого**. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

"Вокруг их дома в Харькове на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне [мать] приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах", - уточнил источник ТАСС.

Силовики добавили, что отец Билецкого** встречал прибывших гостей. По его словам, последнее публичное появление командира 3-го армейского корпуса ВСУ состоялось около трех дней назад.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что деятельность "Азова"* связана с нацификацией системы образования на Украине для превращения детей в "нацистских зомби". Он отметил, что в детей с маленького возраста закладывают принципы расового превосходства.

*- организация признана террористической и запрещена на территории России

**- лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории России