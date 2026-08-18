Володин: в 2026 году число выдворенных из России мигрантов выросло в 2,6 раза

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года число выдворенных из России мигрантов выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере Макс.

Со ссылкой на данные ФССП Володин рассказал, что только в Москве количество выдворенных иностранных граждан увеличилось вдвое — с 8,3 тысячи до 16 тысяч человек, что составляет треть от общего числа выдворений по стране по статье 18.8 КоАП. Всего за шесть месяцев было принято около 100 тысяч решений об административном выдворении.

«Что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнул председатель ГД.

Володин напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.

Ранее депутат Андрей Луговой выступил с новой инициативой. Он предложил повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов до 30%. По его словам, они пользуются российской инфраструктурой, медициной и порядком, поэтому должны платить по полной ставке.