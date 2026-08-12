В России хотят увеличить НДФЛ для мигрантов: подробности

В Госдуме хотят повысить НДФЛ для мигрантов до 30% Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили увеличить до 30% налог на доходы физических лиц для мигрантов. С инициативой выступил депутат Государственной думы Андрей Луговой.

"Мы предлагаем повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов до 30% - они пользуются нашей инфраструктурой, нашей медициной и нашим порядком, пусть платят за это по полной ставке", - сказал он для ТАСС.

Луговой также предложил ужесточить меры в отношении мигрантов, которые не исполняют налоговые обязательства. В частности, за неуплату налогов депутат считает необходимым предусмотреть выдворение из России.

Ранее KP.RU сообщал, что число оснований для прекращения российского гражданства для мигрантов превысило 80. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что в список входят такие тяжкие преступления, организация незаконной миграции и многие другие.