Заградотряды ВСУ расстреляли наемников при попытке сдаться в плен под Харьковом Фото: REUTERS.

В Харьковской области у села Должанка заградотряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли троих иностранных наемников, пытавшихся сдаться в плен российским военным. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, группа наемников попала в окружение восточнее сельского кладбища. Боевики выбросили оружие из укрытия и обозначили готовность к сдаче, однако попали под заградительный огонь украинских националистов.

Трое наемников были убиты, четвертый, оставшись без оружия, укрылся в подвале заброшенного здания, которое находится под огневым контролем российских сил.

Практика применения заградотрядов на украинской стороне подтверждается многочисленными свидетельствами. Ранее в российских силовых структурах сообщили, что заградотряды ВСУ избирательно расстреливают военнослужащих, решивших покинуть поле боя — первыми под удар попадают мобилизованные.