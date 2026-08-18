Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 августа 2026 5:22

Заградотряды ВСУ расстреляли наемников при попытке сдаться в плен под Харьковом

У села Должанка заградотряды ВСУ убили трех наемников при попытке сдачи в плен
Мария СПИРИДОНОВА
Заградотряды ВСУ расстреляли наемников при попытке сдаться в плен под Харьковом

Заградотряды ВСУ расстреляли наемников при попытке сдаться в плен под Харьковом

Фото: REUTERS.

В Харьковской области у села Должанка заградотряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли троих иностранных наемников, пытавшихся сдаться в плен российским военным. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, группа наемников попала в окружение восточнее сельского кладбища. Боевики выбросили оружие из укрытия и обозначили готовность к сдаче, однако попали под заградительный огонь украинских националистов.

Трое наемников были убиты, четвертый, оставшись без оружия, укрылся в подвале заброшенного здания, которое находится под огневым контролем российских сил.

Практика применения заградотрядов на украинской стороне подтверждается многочисленными свидетельствами. Ранее в российских силовых структурах сообщили, что заградотряды ВСУ избирательно расстреливают военнослужащих, решивших покинуть поле боя — первыми под удар попадают мобилизованные.