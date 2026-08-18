За ночь над регионами России уничтожен 791 беспилотник ВСУ

Средство ПВО за ночь сбили 791 беспилотник ВСУ над регионами России Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 791 украинский беспилотник над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, вражеские беспилотники были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Ростовской, Тульской и Тамбовской, областей.

Кроме того, дроны сбили на Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сайт KP.RU писал, что 15 и 16 августа в границах Москвы и области было уничтожено и подавлено не менее 209 беспилотников. Налеты привели к крупным пожарам на логистических объектах и повреждениям гражданской инфраструктуры.