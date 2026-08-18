Мема: Финляндия может остаться без ПВО из-за поставок Украине. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/www.imago-images.de/Global Look Press

Финляндия может остаться без достаточного количества систем противовоздушной обороны для защиты своей территории из-за поставок вооружения Украине. Об этом РИА Новости заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен в начале августа признал, что страна не может передать Украине дополнительные средства ПВО, поскольку они необходимы для собственной обороны. Мема отметил, что решение о военной помощи Украине фактически принимает НАТО.

На фоне военной помощи Киеву Финляндия также сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Ранее посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что экономика страны безуспешно пытается выйти из рецессии. По его словам, совокупный долг Финляндии достиг 81% от ВВП, частный бизнес постоянно сталкивается с банкротствами, предприятия закрываются, а сельское хозяйство находится в упадке.