Американские ракеты могут полететь с пусковых установок в Европе: подробности

Euractiv: США могут разрешить запуск американских ракет с установок в Европе. Фото: Us Army/Us Army/GLOBAL LOOK PRESS

США рассматривают возможность разрешить использовать американские снаряды и ракеты для запуска с пусковых установок в Европе. Об этом со ссылкой на источники сообщает Euractiv.

«Это потенциально устраняет крупное препятствие для совместного использования снарядов в НАТО в военное время», - сообщает издание.

Если это произойдет, отмечает издание, решится одна из самых больших проблем Европы, которая стремится создать дальнобойную реактивную артиллерию. Страны-члены НАТО закупают больше пусковых установок, но не все из них могут использовать одни и те же боеприпасы.

Журналисты напоминают, что часть стран (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия) используют американскую систему HIMARS. А Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция - закупили Euro-PULS, которую совместно производят израильская Elbit Systems и европейская KNDS.

Впрочем, у этой идеи есть и скептики. Так эксперты отмечают, что компоненты нельзя просто заменить и войскам придется обучаться работе с различными системами.

До этого сообщалось, что США собрались разместить в Европе гиперзвуковое оружие. Сайт KP.RU разбирался, чем Россия ответит на очередную провокацию.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя идет Запада о размещении ядерного оружия США в Европе, заявил, что Москва вынуждена прибегать к «компенсирующим мерам» в ответ на эти действия Запада.