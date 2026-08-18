Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА в Рязанской области

При атаке БПЛА в Рязанской области пострадали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку беспилотников на Рязанскую область. В результате налета на регион пострадали три человека, двое госпитализированы, сообщил 18 августа в мессенджере "Макс" губернатор региона Павел Малков.

Также повреждения получили три частных дома в Рязанском округе. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. По словам главы региона, за минувшую ночь над территорией области были сбиты девять беспилотников.

Всего, по данным Минобороны, за ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 791 украинский беспилотник над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Вражеские беспилотники были перехвачены над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Ростовской, Тульской и Тамбовской, областей.