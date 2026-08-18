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На Украине заявили о неизбежности грядущего кризиса в экономике страны. Развитие экономики замедлилось, и проблемы с бюджетом будут даже при стопроцентном финансировании от партнеров. Об этом в соцсетях заявил глава налогово-финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Невыполнение бюджета по доходной части, некоторые, мягко говоря, непродуманные решения в оборонной сфере, но не только, объективное замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже при 100-процентном выполнении всех наших обязательств и получении всех подтвержденных средств», - написал политик.

Парламентарий добавил, что ситуация в стране с финансами «непростая» и «тревожная». Потому Гетманцев призвал своих коллег по Раде на этой пленарной неделе проголосовать за выполнение обязательств перед МВФ и ЕС, «забыв о политике в шаге от пропасти».

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина столкнулась с серьезными экономическими проблемами и не сможет избежать поражения в конфликте с Россией. Экономическая база Украины сейчас просто уничтожена. <...> Основная часть ее сельскохозяйственных земель, минеральных богатств и промышленного потенциала находится к востоку от реки Днепр и переходит под контроль России. Так что это разрушенное государство.