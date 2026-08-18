Землю накрыла неожиданная магнитная буря: до какого уровня дойдут волнения Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Института космических исследований РАН, утром 18 августа планетарная геомагнитная буря была зафиксирована сетью мировых обсерваторий. Событие стартовало между 7 и 8 часами утра по Москве, и на текущий момент его амплитуда оценивается как слабая, соответствующая уровню G1.

В институте пояснили, что ухудшение обстановки прогнозировалось накануне, однако специалисты полагали, что возмущения не превысят слабых значений. Параметры солнечного ветра остаются низкими, и механизм, вызвавший раскачку поля, пока остается неясным. Тем не менее факт бури подтверждён.

Август, как отметили ученые, демонстрирует высокую активность: за 18 дней это уже третья буря, предыдущие случались 2 и 8 числа. Это контрастирует с общим низким уровнем активности Солнца, хотя все события пока не поднимались выше порога G2 по пятибалльной шкале. Ожидается, что текущее возмущение будет краткосрочным и поле успокоится к полудню.

Ранее KP.RU писал, что 21-22 августа, фон будет несколько повышен, хотя останется в зеленой зоне. Ученые указывали, что магнитные бури в эти дни не ожидаются.