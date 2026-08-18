Жара бьёт по пенсионерам сильнее, чем считалось ранее: ученые назвали опасный температурный порог Фото: fizkes/Shutterstock

Учёные выяснили, что пожилые люди старше 60 лет начинают страдать от теплового удара при гораздо более низких температурах, чем предполагалось раньше. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование в журнале The Lancet Public Health.

Опасный порог для пожилых наступает уже при повышении климатической нормы всего на 1,5 градуса по Цельсию, тогда как для молодых этот показатель составляет 4 градуса.

Исследователи из Стэнфордского университета отметили, что предыдущие работы ошибочно применяли единые температурные пороги ко всем возрастам. Из-за этого игнорировался повышенный риск сердечных приступов и обезвоживания у пожилых людей, чей организм хуже охлаждается.

К 2050 году число людей старше 60 лет удвоится до 2,1 миллиарда, и основная нагрузка ляжет на бедные страны вроде Индии и Пакистана. В Британии уже в 2026 году из-за волн жары умерло почти 2,9 тысячи человек — вдвое больше, чем годом ранее.

Ранее KP.RU в первой половине августа в Испании зафиксировано 1108 смертей, связанных с аномальной жарой. Это на 146 больше, чем за аналогичный период прошлого года.