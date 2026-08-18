Ростех разработал новый двигатель ВК-1600С для малых самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госкорпорация «Ростех» завершила разработку конструкторской документации и утвердила макет нового турбовинтового двигателя ВК-1600С мощностью 1450 лошадиных сил. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

По данным «Ростеха», силовая установка создается на базе вертолетной модели ВК-1600В с унификацией на уровне 60–65%. Двигатель планируется применять для малых пассажирских самолетов ТВС-2ДТС, а также для Ан-2 и Ан-3. В корпорации отметили, что это первая силовая установка такого класса, разработанная в стране.

На данный момент определены программа сертификации, требования к испытательным стендам и базовые сертификационные документы. Следующим этапом станет изготовление двигателя-демонстратора и подготовка стенда.

В конце июня на Иркутском авиационном заводе успешно прошел первый полет опытного образца модернизированного самолета Як-130М. Летчики-испытатели подняли машину в воздух на высоту до 2000 метров и разогнали ее до скорости 600 км/ч.