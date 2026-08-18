Guardian: Европейские фермеры столкнулись с беспрецедентным кризисом из-за жары Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жара и усиливающаяся засуха стали причиной беспрецедентного кризиса для европейских фермеров. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, производители зерновых культур и овощей предупредили о «катастрофических» урожаях по итогам текущего лета.

В частности, производство овощей во Франции сократилось на значительную величину по сравнению с предыдущими годами. Дефицит составляет 25% для кабачков, 35% для салата, 40% для гороха и 60% для брокколи.

«Овощной сектор столкнулся с историческим кризисом», - заявила организация Prince de Bretagne.

Компания призвала к «срочным действиям» для решения проблемы резкого падения урожайности и качества многих культур.

Производство зерновых также сильно пострадало. По оценкам министерства сельского хозяйства, урожай кукурузы во Франции сократится на 35% по сравнению с уровнем 2025 года и составит около 9 млн тонн. Это соответствует показателям 1980 года. Кроме того, в Италии около 60% сельскохозяйственных угодий страны сейчас страдают от засухи различной степени тяжести, от умеренной до сильной.

Как ранее писал сайт KP.RU, ученые выяснили, что пожилые люди старше 60 лет начинают страдать от теплового удара при гораздо более низких температурах, чем предполагалось раньше.