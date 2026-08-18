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НовостиВ мире18 августа 2026 7:35

Туристический автобус врезался в грузовик в Турции, погибли два человека

Смертельное ДТП произошло на трассе в Турции
Вениамин ЗАХАРОВ
Туристический автобус врезался в грузовик в Турции, погибли два человека

Туристический автобус врезался в грузовик в Турции, погибли два человека

Фото: Shutterstock.

В районе Милас (провинция Мугла, Турция) туристический автобус протаранил движущийся впереди грузовик, есть погибшие. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени. Туристический автобус столкнулся с грузовиком. После сообщений от других водителей на место происшествия были направлены экстренные службы.

Выяснилось, что в результате аварии погибли два человека, восемь получили ранения. Некоторые пассажиры были заблокированы в автобусе, их смогли спасти.

Раненым оказали первую помощь, после чего на машинах скорой помощи их доставили в ближайшие больницы. На данный момент движение на трассе было нарушено, начато расследование ДТП.

Ранее сайт KP.RU писал, что во Вьетнаме на трассе Даузаи - Фантьет в провинции Ламдонг произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса, перевозившего 18 иностранцев.