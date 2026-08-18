Задержанный в Рязанской области агент ГУР признался в шпионаже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки, который уже сознался в содеянном. Мужчина подтвердил, что собирал и передавал Киеву данные о российских оборонных предприятиях и объектах Министерства обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный пояснил, что решил сотрудничать с противником из-за невозможности вернуться на родину по семейным обстоятельствам. Для связи с кураторами из Главного управления разведки Минобороны Украины он использовал мессенджер Telegram. Он искал и отправлял сведения, касающиеся работы топливно-энергетического сектора и оборонной промышленности страны.

Стоит отметить, что это не единственный случай пресечения шпионской деятельности. Ранее федеральная служба уже задерживала в Крыму 55-летнего местного жителя Бахчисарайского района, который работал на Службу безопасности Украины.