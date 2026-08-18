Основателя ОУН* полковника Коновальца перезахоронили на Украине

Гроб с останками Коновальца. Фото: x.com/APUkraine.

В Киеве перезахоронили останки основателя Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца спустя 88 лет после его гибели. Об этом сообщает УНИАН.

Останки Коновальца, убитого в 1938 году в Роттердаме, были эксгумированы на кладбище Кросвейк в Нидерландах 11 августа, доставлены в Ужгород, а затем в Киев, где были захоронены на Национальном военном мемориальном кладбище. По данным украинского издания, церемония перезахоронения прошла с воинскими почестями.

Нынешнее место захоронения, как уточняют журналисты, временное. Впоследствии останки основателя ОУН* и других деятелей, похороненных за рубежом, планируют перенести в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев чествованием Коновальца доказал свою «человеконенавистническую сущность».

*Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ.