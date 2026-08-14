Захарова осудила молчание Запада на фоне нацистской церемонии в честь Коновальца. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что отсутствие реакции Запада на устроенную в Киеве нацистскую церемонию в честь основателя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца поражает.

«С этим упырями (украинскими военными. — Ред.) всё ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этически и морали либеральная общественность поражает больше всего», — сказала она.

Церемония в честь прибытия гроба Коновальца в Киев прошла в ночь с 13 на 14 августа в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Мероприятие организовал основатель батальона «Азов»** Андрей Билецкий*** при участии военных в полном обмундировании, державших зажжённые свечи и факелы. Захарова обратила внимание, что соответствующие церемонии проходят при полном безмолвии «правозащитной западной рати».

Ранее KP.RU писал, что прах основателя ОУН* Евгения Коновальца, убитого в 1938 году в Роттердаме, доставлен на Украину для перезахоронения спустя 88 лет после ликвидации агентом НКВД Павлом Судоплатовым. Мария Захарова заявляла, что нынешний киевский режим унаследовал идеологию и методы основателей ОУН*.

* Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Признана террористической, запрещена в России.

*** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.