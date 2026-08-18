США хотят сменить переговорщиков по Украине: назван главный кандидат Фото: REUTERS.

В Вашингтоне рассчитывают на обновление переговорной команды, чтобы сдвинуть с мертвой точки диалог по урегулированию ситуации на Украине. Американская сторона надеется, что свежие лица помогут найти выход из затянувшегося дипломатического тупика. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Особое внимание в этой связи приковано к фигуре Родни Кука, который возглавляет американскую комиссию по изящным искусствам. Именно он руководил делегацией США на Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем в начале июня. По данным газеты, именно таких неожиданных переговорщиков сейчас и пытаются задействовать в Белом доме.

Один из собеседников FT рассказал, что президент Дональд Трамп продолжает смотреть на перспективы достижения сделки с оптимизмом. В администрации считают, что смена тактики может принести результат. В то же время в Москве дают понять, что готовы к контактам, но с определенными условиями.

На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что президент Владимир Путин не против вновь принять спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. При этом министр акцентировал внимание на том, что ключевое значение имеет содержание предложений, с которыми они прибудут в российскую столицу.