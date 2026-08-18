Немецкий бизнес продолжает катиться в пропасть: за год закрылось почти 190 тысяч компаний Фото: Global Look Press/IMAGO/McPHOTO/B. Leitner

В Германии стремительно растёт число закрывающихся компаний — в 2025 году их насчитали почти 190 тысяч. Это на 10% больше, чем годом ранее, и второй подряд серьёзный скачок, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные института ZEW и ассоциации Creditreform.

Главная причина — не банкротства, а демография: владельцы уходят на пенсию, а передать бизнес некому. Исследовательница ZEW Сандра Готтшальк пояснила, что многие фирмы могли бы работать дальше, но не находят преемников.

К этому добавляются высокие затраты, нехватка кадров и слабый спрос. Особенно пострадали гостиничный сектор и здравоохранение, где закрытия выросли более чем на 10%, а также промышленность, потерявшая 11 тысяч предприятий.

Представитель Creditreform Патрик-Людвиг Ханцш отметил, что в новостях чаще говорят о крупных концернах, но на деле исчезают в основном малые и средние фирмы — и их гораздо больше. Экономика Германии продолжает испытывать давление из-за дорогой энергии, низкого уровня воды в Рейне и конкуренции с Китаем.

Недавно даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что страна утратила конкурентоспособность и превратилась в одно из самых дорогих мест для развития бизнеса в мире.