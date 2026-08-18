В Госдуме объяснили, какое образование в России должно быть бесплатным

Бабаков: среднее и первое высшее образование в РФ должны быть бесплатными. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

Среднее, специальное образование, а также первое высшее должны быть бесплатными для граждан в России. Об этом в интервью ТАСС на полях форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«У нас среднее и специальное образование должны быть бесплатные, и первое высшее тоже бесплатно», - отметил парламентарий.

В этом случае, пояснил он, государство вправе ожидать, что люди, получающие это образование и сделавшие выбор в получении этого образования, потратят часть своей жизни на то, чтобы не отработать, но самореализовываться в тех сферах, которым они решили себя посвятить.

При этом, добавил Бабаков, важно выстроить близкие отношения между образовательными учреждениями и предприятиями, которым нужны определенные специалисты. Тогда эти предприятия смогут «выращивать» своего будущего сотрудника с первого курса.

«Государство должно учитывать интересы граждан, но и граждане должны понимать, что они часть нашего государства. Надо искать всегда компромисс между интересами и инструментами, которые позволяют самореализовываться нашим гражданам, а государству получать этот эффект», — заключил зампред Госдумы.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что по национальному проекту «Кадры» россияне могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. В этом году доступны почти две сотни направлений переобучения, а для ветеранов СВО — еще больше.

До этого в Госдуме предложили ввести бесплатное первое образование в вузах и колледжах. Это, как предполагалось, должно коснуться ключевых профессий: врачей, учителей и инженеров.