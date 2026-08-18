"Имеем право на контрмеры": что сказали японскому послу в МИД России

МИД РФ выразил протест послу Японии и пригрозил контрмерами из-за слов о Курилах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел России вызвало посла Японии и выразило ему решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями руководства страны после визита президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

В МИД РФ заявили, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность этих территорий неприемлемы и незаконны, подчеркнули в ведомстве.

13 августа президент России посетил остров Итуруп, что вызвало резкую реакцию японской стороны. МИД Японии заявил протест, а премьер-министр Санаэ Такаити назвала визит «неприемлемым» и расценила его как якобы нарушение «исконно японской» территории.