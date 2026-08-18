В России с 1 сентября изменится транспортное законодательство: что затронут нововведения Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта РФ анонсировало ряд нововведений, которые начнут действовать в стране с первого дня осени 2026 года. Ключевые поправки затронут порядок возврата билетов, правила перевозки маломобильных граждан и условия допуска к управлению дронами. Об этом стало известно в мессенджере «Макс».

С сентября пассажиры пригородных поездов смогут сдать билеты дистанционно, не посещая железнодорожные кассы. Также перевозчиков обязали оперативно информировать пассажиров дальних рейсов о любых корректировках в расписании или других изменениях условий поездки.

Особое внимание в министерстве уделили людям с инвалидностью. Теперь места, предназначенные для пассажиров с ограниченными возможностями, в первую очередь будут бронировать для граждан, передвигающихся в инвалидных колясках.

Кроме того, были ужесточены и одновременно детализированы стандарты обслуживания маломобильных путешественников в авиации. Требования касаются не только физической доступности кресел и трапов, но и процедур сопровождения, а также оказания помощи на всех этапах — от входа в здание аэровокзала до выхода из самолета.

В Минтрансе приняли решение смягчить медицинские нормы для внешних пилотов гражданских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве пояснили, что такая мера создаст дополнительные вакансии для ветеранов специальной военной операции, у которых уже есть опыт управления подобными системами.

Значительно упростится и процедура подтверждения льготного статуса при проезде в городском транспорте. Теперь для этого можно будет использовать мессенджер «Макс», что, по мнению чиновников, ускорит проверки и повысит комфорт для пассажиров во время поездок.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября официально вступит в силу увеличенный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Стоит отметить, что это должно быть закреплено в коллективном договоре.