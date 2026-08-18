«Были бы в Брюсселе также воодушевлены?»: на Украине обратились к ЕС из-за очередного беспредела ТЦК Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Украинский историк Марта Гавришко поставила перед руководством Евросоюза неудобный вопрос, связанный с ситуацией вокруг призыва в Одессе. Поводом для этого послужил жесткий инцидент с участием сотрудников ТЦК, попавший на видео.

«Очередная "вербовка" на Украине, финансируемая Брюсселем. Интересно, были бы политики ЕС также воодушевлены, если бы их собственных детей против воли отправляли на линию боевых соприкосновений?» — говорится в публикации историка в соцсети X.

Ранее к этой теме уже привлекал внимание народный депутат Украины Алексей Качура. Он выступил с инициативой полностью расформировать нынешнюю систему военкоматов. Парламентарий настаивает на тотальной проверке каждого сотрудника, поскольку, по его мнению, структура поражена коррупцией.

Качура отметил, что расценки на незаконные услуги в военкоматах давно известны местным жителям. По его сведениям, чтобы просто покинуть здание ТЦК, необходимо заплатить от 10 до 15 тысяч долларов.