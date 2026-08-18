Десять сотрудников ТЦК задержали за пытки и избиения жителей Одессы Фото: REUTERS.

В Одессе задержаны 10 военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Их подозревают в незаконном лишении свободы и пытках местных жителей, сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram-канале.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев сотрудники ТЦК незаконно задерживали людей, применяли слезоточивый газ, избивали и силой доставляли в военкоматы. В одном из эпизодов мужчину сбили служебным автомобилем, чтобы задержать. Другого потерпевшего душили, избивали, надели наручники и под угрозами вымогали пароль от телефона.

На данный момент установлено как минимум восемь пострадавших. Всем фигурантам предъявлены подозрения в совершении преступлений. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Киеве резко активизировались «людоловы». На улицах города сотрудники ТЦК насильно хватают мужчин и запихивают их в газели, при этом мужчины до последнего сопротивляются.